Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 11 | 30

(Di venerdì 2 aprile 2021)2 APRILEORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. ABBIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, SULLA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA, QUI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN CORSO, E SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI. CAMBIAMO ARGOMENTO, TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON ...

Auto e veicoli leggeri saranno deviati sullasecondaria con indicazioni sul posto. Per ... il traffico pesante proveniente da SS318 Perugia - Ancona//Foligno in direzione Fano dovrà ...IN VIA DI RISOLUZIONE INVECE L'INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA- FIUMICINO E LA VIA DEL ... ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ...