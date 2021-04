Spezia, i convocati di Italiano per la Lazio: quattro assenti e due rientri (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani pomeriggio contro la Lazio Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani pomeriggio contro la Lazio. quattro i giocatori rimasti fuori (Saponara, Dell’Orco, Ramos ed Estevez) mentre c’è da segnalare il ritorno di Ivan Provedel e Andrey Galabinov. Portieri: Zoet, Rafael, Provedel Difensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Maggiore, Pobega, Leo Sena Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico delloVincenzoha diramato la lista deiin vista della gara di domani pomeriggio contro laIl tecnico delloVincenzoha diramato la lista deiin vista della gara di domani pomeriggio contro lai giocatori rimasti fuori (Saponara, Dell’Orco, Ramos ed Estevez) mentre c’è da segnalare il ritorno di Ivan Provedel e Andrey Galabinov. Portieri: Zoet, Rafael, Provedel Difensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Maggiore, Pobega, Leo Sena Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli Leggi su Calcionews24.com

