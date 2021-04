Salvini: “Basta scelte ideologiche di Speranza, chiusure dopo Pasqua sequestro di persona” (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “Quello che abbiamo chiesto al premier Draghi è che dopo Pasqua in base ai dati scientifici occorre riaprire dove si può riaprire. Non è possibile che se Speranza o Franceschini vedano rosso tutta Italia debba essere rossa. Se la situazione lo consente, occorre riaprire, non c’è Speranza che tenga. Tenere chiuso dopo Pasqua anche se la scienza dovesse dire che si può riaprire è sequestro di persona. Chiederò un incontro a Draghi sulle riaperture”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini durante una diretta televisiva a 7Gold. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “Quello che abbiamo chiesto al premier Draghi è che dopo Pasqua in base ai dati scientifici occorre riaprire dove si può riaprire. Non è possibile che se Speranza o Franceschini vedano rosso tutta Italia debba essere rossa. Se la situazione lo consente, occorre riaprire, non c’è Speranza che tenga. Tenere chiuso dopo Pasqua anche se la scienza dovesse dire che si può riaprire è sequestro di persona. Chiederò un incontro a Draghi sulle riaperture”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini durante una diretta televisiva a 7Gold.

