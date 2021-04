Salernitana bella a metà | il Lecce si prende la sfida per il secondo posto

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La lunga striscia di risultati positivi per lasi ferma nel big match del Via del Mare, alla fine la spunta ilcol più classico dei risultati: 2 a 0. Prima frazione di gioco nella quale la formazione di Corini sembra aver meglio preso il campo, tanta personalità e idee chiare da subito. Tentativi continui, alcuni sventati da Belec, fino ad arrivare al 43?, minuto nel quale si sblocca il punteggio grazie Pettinari. La rete sveglia la formazione granata che affronta la seconda frazione di gioco con un piglio diverso. Ci prova Tutino a rimettere le cose ama la sfera viene deviata in angolo. Ogni possibilità di cercare la rimonta viene vanificata dall’espulsione di Bogdam cacciato per un fallo su Coda lanciato a rete. L’inferiorità viene pagata subito, è il 27? ...

Sotto la mezz'oraazione salentina, Henderson di sinistro, Belec di piede si oppone. Al 31' ... LECCE "" STADIO VIA DEL MARE (ORE 19) LECCE (4 - 3 - 1 - 2): Gabriel; Maggio, ...Sotto la mezz'oraazione salentina, Henderson di sinistro, Belec di piede si oppone. Al 31' ... LECCE "" STADIO VIA DEL MARE (ORE 19) LECCE (4 - 3 - 1 - 2): Gabriel; Maggio, Lucioni, ...Intanto, però, la Salernitana è costretta a leccarsi le ferite dopo la ... è il 29’ quando di piede si oppone al diagonale di Hernderson in chiusura di una bella triangolazione con Coda e Pettinari.Grande successo del Lecce che annichilisce letteralmente la Salernitana per 2 a 0 nel big match della giornata. Il punteggio avrebbe potuto prendere proporzioni più consistenti se non ci fosse stato u ...