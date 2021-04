PS3 sta per dire addio al suo store ma gli utenti segnalano già problemi di download dei giochi

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 aprile 2021) Come ormai sappiamo, i rumor erano veri e Sony chiuderà il negozio di PlayStation 3 il 2 luglio. Dopo questa notizia in molti hanno deciso di accendere la console last-gen per fare alcuni acquisti diprima didefinitivamente al negozio. Sebbene Sony ha assicurato che igià acquistati potranno essere scaricati anche dopo la chiusura, alcuni di questi non saranno più disponibili poiché non hanno mai ricevuto una versione fisica. Ovviamente com'era prevedibile, i molteplici accessi al negozio PS3 che si susseguono in questo momento hanno portato ad alcuni. Sui social i giocatori hanno segnalato che attualmente ci sono due errori che vengono ripetuti se si cerca di accedere allo: i codici sono 80029509 e 80029721. Questi codici compaiono quando si ...