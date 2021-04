Previsioni Lotto del 03-04-2021

(Di venerdì 2 aprile 2021) Le , sono composte da due consigli, per la sorte di Ambata, Ambo, Terno e Quaterna. Leproposte vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 6 colpi a partire dalla data di pubblicazione. 1 – Ruote: CAGLIARI – ROMA – TUTTE-Ambata: 86Ambi : 86-47 / 86-89 / 86-44Lunghetta per Ambo, Terno, Quaterna: 86-47-89-44; Esiti: 2 – Ruote: CAGLIARI – MILANO – TUTTEAmbata: 56Ambi: 56-65 / 56-25 / 56-70Lunghetta per Ambo, Terno, Quaterna: 56-65-25-70; Esiti: Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 volte. GiGiconsiglia: In caso in cui esca l’ambo secco o sorti superiori su ruota fissa, la previsione va interrotta, perché ...

