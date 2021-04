Pasqua in lockdown, come e quando assistere ai riti di Papa Francesco (Di venerdì 2 aprile 2021) È trascorso un anno dalla Pasqua del Coronavirus e dalla storica preghiera di Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma (27 marzo 2020), con la quale il pontefice invocava l’intervento divino contro la pandemia. Ancora oggi, tuttavia, l’Italia e il mondo intero sono alle prese con il Covid: si avvicina dunque la seconda Pasqua in lockdown. Per il Papa significa anche riti e celebrazioni senza le folle. Lo scorso anno le messe si poterono seguire solo in tv o via streaming su Internet, quest’anno no, si può partecipare, ma nell’ambito delle note regole che la Cei ha siglato col governo italiano sulle misure di sicurezza: numero limitato di fedeli, mascherina, igiene, distanziamento ecc.. Presenza limitata di fedeli e misure sanitarie Resta quindi, quella della ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 aprile 2021) È trascorso un anno dalladel Coronavirus e dalla storica preghiera diin piazza San Pietro a Roma (27 marzo 2020), con la quale il pontefice invocava l’intervento divino contro la pandemia. Ancora oggi, tuttavia, l’Italia e il mondo intero sono alle prese con il Covid: si avvicina dunque la secondain. Per ilsignifica anchee celebrazioni senza le folle. Lo scorso anno le messe si poterono seguire solo in tv o via streaming su Internet, quest’anno no, si può partecipare, ma nell’ambito delle note regole che la Cei ha siglato col governo italiano sulle misure di sicurezza: numero limitato di fedeli, mascherina, igiene, distanziamento ecc.. Presenza limitata di fedeli e misure sanitarie Resta quindi, quella della ...

