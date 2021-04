Osho | frecciatina a Scanzi e Gruber | “Prima fanno i moralizzatori | poi…”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Il vignettistasi toglie qualche sassolino dalle scarpe. Federico Palmaroli parla di satira politica, politicamente corretto e di sepolcri imbiancati della tv italiana che vengono “colti in fallo” e fagocitati dallo stesso meccanismo moralizzatore che difendono, come è accaduto con Andreae Lilli: “Satira politica? I social sono campo minato” “Per chi fa satira politica i social sono ormai diventati un terreno minato.potevi fare una vignetta su un giornale e al massimo rischiavi una querela: ora per chi fa satira la querela sembra diventato il male minore, internet è diventato molto pericoloso” dichiara Palmaroli/in un’intervista ad Adnkronos. E si sa, la censura passa sempre dai social, dove la “morale” transita dagli algoritmi e ne ...