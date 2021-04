Ora basta col gioco al rimando (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ministro Roberto Speranza che «spera che avremo un'estate migliore». Le continue correzioni su vaccini, ristori, scostamenti di bilancio... È troppo chiedere almeno una comunicazione certa e verificata? Ricordo che da ragazzo, quando affrontavamo qualche salita in bicicletta, quelli più grandi e capaci di me, per farmi coraggio, mi dicevano in continuazione «Dài Paolo, la vedi quella curva, è l'ultima, poi siamo davvero vicini. Uno sforzetto e siamo arrivati». In realtà quelle maledette curve non erano mai l'ultima e la cima della montagna sarebbe arrivata un bel po' dopo. Mi è tornato alla mente in questi giorni a sentire rappresentanti del governo o delle istituzioni, compreso qualche papaverone dell'economia, fare annunci a catena sui vaccini, sul ritorno alla scuola in presenza, sulla ripresa economica, sugli aiuti alle imprese. Su tutto. Solo che quando illudevano me in ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ministro Roberto Speranza che «spera che avremo un'estate migliore». Le continue correzioni su vaccini, ristori, scostamenti di bilancio... È troppo chiedere almeno una comunicazione certa e verificata? Ricordo che da ragazzo, quando affrontavamo qualche salita in bicicletta, quelli più grandi e capaci di me, per farmi coraggio, mi dicevano in continuazione «Dài Paolo, la vedi quella curva, è l'ultima, poi siamo davvero vicini. Uno sforzetto e siamo arrivati». In realtà quelle maledette curve non erano mai l'ultima e la cima della montagna sarebbe arrivata un bel po' dopo. Mi è tornato alla mente in questi giorni a sentire rappresentanti del governo o delle istituzioni, compreso qualche papaverone dell'economia, fare annunci a catena sui vaccini, sul ritorno alla scuola in presenza, sulla ripresa economica, sugli aiuti alle imprese. Su tutto. Solo che quando illudevano me in ...

Advertising

borghi_claudio : Era un mese fa. Chiusure inutili ora come allora. Il virus non dipende dai lockdown, la vita delle persone sì. Non… - CarloCalenda : Sul programma per Roma ho atteso sino ad ora nella speranza di poterlo prima discutere con la coalizione. Non è acc… - PaolaTavernaM5S : In #Myanmar l'orrore non risparmia nemmeno i bambini. Alle violenze della giunta militare si sommano problemi econo… - ValerioSchembri : @juventusfcid @andagn @Pirlo_official non facciamo i tafazzi...multa salatissima e basta. Improvvisamente diventiam… - panorama_it : Il ministro Roberto Speranza che «spera che avremo un'estate migliore». Le continue correzioni su vaccini, ristori,… -