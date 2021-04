Nuoto | fissata la data dell’udienza per il processo a Sun Yang Paltrinieri | “Sarebbe strano rivederlo in gara”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nel giorno del pesce d’aprile si è pensato per un momento che la Corte di arbitrato per lo sport (CAS) avesse pubblicato qualcosa di non veritiero, ma la prima impressione non era quella giusta. Al di là delle battute, il sito web del CAS ha reso noto l’annuncio relativo alla seconda udienza sul caso sollevato dall’Agenzia mondiale antidoping contro Sune FINA. L’udienza è prevista dal 24 al 28 maggio e sarà sottoposta all’esame di un collegio arbitrale di tre membri, ma non saranno annunciati i risultati in tribunale. A causa della pandemia di Covid-19, l’udienza si terrà in videoconferenza. Il 22 dicembre 2020 il Tribunale federale svizzero aveva annullato il divieto didi otto anni per il nuotatore cinese (squalificato per aver distrutto le provette in un test antidoping del 2018) poiché il precedente collegio arbitrale era stato sospeso ...