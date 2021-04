Napoli, tampone negativo per Zielinski (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Piotr Zielinski è negativo al Covid-19. Il centrocampista polacco è stato sottoposto al tampone molecolare dopo che il test rapido aveva dato esito positivo di ritorno dalla nazionale. Il molecolare ha invece fugato i dubbi sulla negatività di Zielinski che torna quindi ad aggregarsi ai compagni di squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Piotral Covid-19. Il centrocampista polacco è stato sottoposto almolecolare dopo che il test rapido aveva dato esito positivo di ritorno dalla nazionale. Il molecolare ha invece fugato i dubbi sulla negatività diche torna quindi ad aggregarsi ai compagni di squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

