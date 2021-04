Advertising

AnsaAbruzzo : Musica: morte baritono Gatti, cordoglio da paesino abruzzese -

Ultime Notizie dalla rete : morte baritono

Agenzia ANSA

L'amministrazione comunale di Sante Marie (L'Aquila), con profondo cordoglio, si stringe alla famiglia del suo cittadino onorario Giorgio Gatti per la prematura scomparsa: Gatti,di fama internazionale di Poggio a Caiano (Prato), si è spento ieri all'età di 72 anni all'ospedale Policlinico di Roma. Sposato con la nota pianista e clavicembalista Maria Teresa Conti, ...... da due organi, da voce e sax, da una chitarra elettrica, da un Roland TR - 808 e così via.canzoni "luminose" costruite a partire da jam session e con testi che toccano anche temi come...(ANSA) - SANTE MARIE (L'AQUILA), 02 APR - L'amministrazione comunale di Sante Marie (L'Aquila), con profondo cordoglio, si stringe alla famiglia del suo cittadino onorario Giorgio Gatti per la ...Per ora nessuno spiraglio nell’andamento dell’epidemia. Le vittime fra i 61 e i 90 anni di età. Contagi: situzione da monitorare a Carmignano ...