Morte Astori: il pm chiede 18 mesi di condanna per il medico (Di venerdì 2 aprile 2021) Il pm Antonino Nastasi ha chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi, per omicidio colposo, per il medico Giorgio Galanti, imputato a Firenze in un processo in rito abbreviato per la Morte del capitano ...

