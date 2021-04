Maxima d’Olanda | sua figlia Alexia va a scuola con Leonor di Spagna

Leggi su amica

(Di venerdì 2 aprile 2021) Si dice che Carole Middleton abbia mandato laKate alla St.Andrews University per fare in modo che conoscesse il principe William, allievo di quella. Se fosse vero, tante madri di odierni adolescenti farebbero bene a iscrivere i pargoli all’UWC Atlantic College, in Galles. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUPerché é in questo istituto, nella Contea di Vale of Glamorgan, che va il gotha d’Europa. E dove, nei prossimi due anni, non sarà difficile incontrare alcune delle Reali più in vista del momento.