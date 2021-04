Marcelo e la “gita” a Valencia con la famiglia: arriva la multa per violazione norme anti Covid (Di venerdì 2 aprile 2021) Non è passata per nulla inosservata la “gita” di Marcelo a Valencia in compagnia della sua famiglia. L’esterno brasiliano, infatti, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che raffigurava gli attimi di relax lontano da Madrid insieme alla moglie e ai figli accompagnata dal nome del posto, ma per via delle regole anti contagio da Covid, in Spagna nessuno può spostarsi fuori dal comune di appartenenza. Il quotidiano iberico Mundo Deportivo ha riportato il valore della multa e una descrizione ben dettagliata: 2700 euro di multa, composta da 600 euro per ciascuno dei membri della famiglia, a cui bisogna aggiungere anche il reato di non aver indossato la mascherina: 100 euro a persona, con il figlio più piccolo, però, esente ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Non è passata per nulla inosservata la “” diin compagnia della sua. L’esterno brasiliano, infatti, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che raffigurava gli attimi di relax lontano da Madrid insieme alla moglie e ai figli accompagnata dal nome del posto, ma per via delle regolecontagio da, in Spagna nessuno può spostarsi fuori dal comune di appartenenza. Il quotidiano iberico Mundo Deportivo ha riportato il valore dellae una descrizione ben dettagliata: 2700 euro di, composta da 600 euro per ciascuno dei membri della, a cui bisogna aggiungere anche il reato di non aver indossato la mascherina: 100 euro a persona, con il figlio più piccolo, però, esente ...

Advertising

sportface2016 : #Marcelo e la “gita” a Valencia in compagnia della famiglia: arriva la multa per violazione norme anti Covid - ItaSportPress : Marcelo, la 'gita' a Valencia costa cara: arriva multa per violazione norme anti Covid - -