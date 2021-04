Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie: marito in carcere (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di oggi, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, la Squadra Mobile di Benevento ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP di Benevento a carico di un soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di Maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei figli minorenni, lesioni aggravate ai danni dei figli minori e violenza sessuale ai danni della moglie. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, scaturisce dall’attivazione di un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di oggi, all’esito di indagini coordinate dalla ProcuraRepubblica di Benevento, la Squadra Mobile di Benevento ha eseguito la misura cautelarecustodia inemessa dal GIP di Benevento a carico di un soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto diinaie dei figli minorenni, lesioni aggravate aidei figli minori eai. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento su richiestaProcura, scaturisce dall’attivazione di un ...

