LIVE Sinner-Bautista Agut 5-7 | 6-4 | 6-4 Masters1000 Miami in DIRETTA | l’azzurro piega l’iberico e vola in finale!

(Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 Jannikconquista a 19 anni la prima finale in undella carriera! Sconfitto lo spagnolo, n.12 del mondo, per 5-7, 6-4, 6-4. 21.41chiude la partita con 37 vincenti e 53 errori gratuiti. 12-39 per. 4-6 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOO!!! SINNEEEEEEEEEEERR! Chiude con un rovescio ad incrociare incantevole! BREAK A ZERO PER CHIUDERE LA PARTITA! Nei momenti decisivi questo ragazzo è innaturale! Pazzesco, da stropicciarsi gli occhi! 0-40 DAIIIIIIII!!! MONUMENTALECON IL DIRITTO! TRE MATCH-POINT! Vai Jannik! 0-30 ANCORA! Altro rovescio tonante,rimane ancora ...