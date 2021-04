La polvere magica della giovinezza che ci svela quando non c’è più (Di venerdì 2 aprile 2021) Esiste una magia, assai bella quanto sottovalutata, ed è quella che appartiene alle giovani donne, quelle che possono e che devono osare. Anche se il rischio è quello di essere additate, giudicate o poco comprese: è questo il momento di essere chi desiderate essere, o anche non essere. Perché voi potete farlo, adesso. Potete indossare delle maschere e toglierle a vostro piacimento. Potete essere vanitose, anzi siatelo, perché la bellezza vi appartiene. E non andate alla ricerca delle parole di uno specchio magico per trovarne la conferma, perché essa risiede nei vostri anni. E se volete vestirvi con un cappotto vecchio e largo fatelo. E se siete curiose di sapere come vi starebbero quei capelli verdi visti da una modella su una copertina di un magazine, allora tingeteli. Voi, giovani donne, potete fare tutto quello che desiderate. Persino indossare i calzini con i ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 aprile 2021) Esiste una magia, assai bella quanto sottovalutata, ed è quella che appartiene alle giovani donne, quelle che possono e che devono osare. Anche se il rischio è quello di essere additate, giudicate o poco comprese: è questo il momento di essere chi desiderate essere, o anche non essere. Perché voi potete farlo, adesso. Potete indossare delle maschere e toglierle a vostro piacimento. Potete essere vanitose, anzi siatelo, perché la bellezza vi appartiene. E non andate alla ricerca delle parole di uno specchio magico per trovarne la conferma, perché essa risiede nei vostri anni. E se volete vestirvi con un cappotto vecchio e largo fatelo. E se siete curiose di sapere come vi starebbero quei capelli verdi visti da una mosu una copertina di un magazine, allora tingeteli. Voi, giovani donne, potete fare tutto quello che desiderate. Persino indossare i calzini con i ...

