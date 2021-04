Advertising

zazoomblog : Kraftwerk le date italiane del tour “3-D” rinviate ad aprile 2022 - #Kraftwerk #italiane #“3-D” #rinviate - YolBlog : #KRAFTWERK - #concerti rinviate nel 2022 le date italiane del #tour 3-D -

Ultime Notizie dalla rete : Kraftwerk date

Radiogold

Ben tre brani dei, un bel po' di techno, electro, acid e house di ieri e qualcosa di ... Per la scalettaun occhio di seguito al post condiviso dallo stesso Lopatin. Per l'ascolto vi ...Alla fine del video possiamo vedere ledi inizio e fine del loro percorso musicale: 1993 - ... con rimandi agli anni Settanta e Ottanta e alla musica di gruppi come i, i DP si sono fatti ...S'intitola Killer Machine il nuovo concept album di fantascienza della band italiana Hell Spet. Abbiamo intervistato Federico Cantaboni, voce e chitarra del gruppo per parlarci di questo lavoro discog ...Festeggiamo il compleanno e il nuovo numero insieme a cineUBU, 1895.cloud e MUBI, e redattori e autori del n.8, streamingland ...