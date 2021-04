Isola dei Famosi | Andrea Cerioli | “Questo reality non fa per me”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 aprile 2021)si sfoga durante il momento nomination: vuole forse abbandonare l’? Una volta raggiunta la postazione nomination,ha chiesto di poter parlare a Ilary Blasi. “Ho fatto dei, penso di essere la persona più lontana dall’essere triste. Qui rido e scherzo con tutti. Non mi ha nominato nessuno perché ho sempre una carezza per tutti, una parola carina per tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi una dinamica. Il momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso, una carezza no”. Poi la conduttrice lo ha interrotto per chiedere il motivo del suo sfogo. “Non è solo per il piangere, non il problema quello, ma se Arianna mi dice che ho fatto la figura del morto, e io so benissimo di non esserlo, vuol ...