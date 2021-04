Intel i9-11900K | spinto fino a 7 GHz su GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON

(Di venerdì 2 aprile 2021) Grazie ad un sistema di dissipazione ad azoto liquido e alla scheda madre, un overclocker taiwanese hail suoi9-a 7,31 GHz, battendo tutti i precedenti record e assicurandosi, per ora, il primato mondiale La scheda madredicon il recente processorei9-di 11a generazione e un sistema di raffreddamento ad azoto liquido LN2 per la dissipazione del calore hanno stabilito il nuovo record mondiale di overclock portando la frequenza a 7314 MHz, battendo i precedenti i record mondiali di Super Pi 1M e Super Pi 32M. La qualità dei componenti assieme all’esperienza ...

Tom's Hardware Italia

Nel dettaglio riportiamo i risultati ottenuti dal team MSI che, aiutato dalla nuova scheda madre MSI MEG Z590I UNIFY in coppia conCore i9 -e memorie HyperX 4600 MHz Predator , fa ...L'arrivo dei nuovi processoriCore di undicesima generazione "Rocket Lake" non poteva certo ... Nelle scorse ore il taiwanese HiCookie ha spinto un Core i9 -a 7314 MHz , un risultato che ...Nel dettaglio riportiamo i risultati ottenuti dal team MSI che, aiutato dalla nuova scheda madre MSI MEG Z590I UNIFY in coppia con Intel Core i9-11900K e memorie HyperX 4600 MHz Predator, fa segnare ...pur non sorprendendo per prestazioni (Intel Core i9-11900K è più lento di Intel core i9-10900K in diversi test) porteranno notevoli benefici nel mondo dei PC desktop. Potendo contare su una base più ...