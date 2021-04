Insigne cuore d’oro | un regalo speciale per i bambini del Santobono VIDEO

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl capitano del Napoli Lorenzoha donato 250 uova di Pasqua aidell’ospedale pediatricoPausilipon di Napoli. “Ciaocome va tutto bene? – questo ilmessaggio del capitano azzurro – Vi ho mandato un piccolo pensiero per Pasqua, appena sarà possibile verrò a trovarvi da vicino“. “Campione sul campo ma soprattutto campione nella vita” scrive invece sotto ad un post il. “Grazie al Capitano per aver donato ben 250 uova di cioccolato ai nostri! Ti aspettiamo prestissimo”. ILL'articolo proviene da Anteprima24.it.

