In Umbria Rt a 1,01 discesa curva si appiattisce (Di venerdì 2 aprile 2021) "L'Umbria ha un Rt pari a 1,01 e quindi la curva dei contagi Covid comincia a faticare a piegarsi ancora verso il basso": lo ha detto Marco Cristofori, del nucleo epidemiologico della Regione nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) "L'ha un Rt pari a 1,01 e quindi ladei contagi Covid comincia a faticare a piegarsi ancora verso il basso": lo ha detto Marco Cristofori, del nucleo epidemiologico della Regione nel ...

Advertising

CorriereQ : In Umbria Rt a 1,01 discesa curva si appiattisce - Ansa_Umbria : In Umbria Rt a 1,01 discesa curva si appiattisce - terninrete : Coronavirus: nuova discesa degli attualmente positivi in Umbria, calano anche i ricoverati, ci sono quattro morti… - lorenzoniadrian : Coronavirus: nuova discesa degli attualmente positivi in Umbria, calano anche i ricoverati, ci sono quattro morti… - TrgMedia : Covid: nuova discesa degli attualmente positivi in Umbria -