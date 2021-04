Immissioni in ruolo 2021, le due proposte: per titoli e servizi o più posti ai concorsi già banditi. E per il sostegno sarà necessaria specializzazione? (Di venerdì 2 aprile 2021) Immissioni in ruolo insegnanti 2021/22, la proposta arriva dalla Lega e trova l'appoggio del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia. Non piace invece al M5S, che punta a completare l'iter dei concorsi ordinari pur sapendo che questo significherà avere ancora moltissimi posti scoperti per le assunzioni del prossimo settembre. Una proposta che non è stata ancora incardinata in nessun provvedimento normativo ma che certamente fa discutere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021)ininsegnanti/22, la proposta arriva dalla Lega e trova l'appoggio del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia. Non piace invece al M5S, che punta a completare l'iter deiordinari pur sapendo che questo significherà avere ancora moltissimiscoperti per le assunzioni del prossimo settembre. Una proposta che non è stata ancora incardinata in nessun provvedimento normativo ma che certamente fa discutere. L'articolo .

