Il cluster come me lo immagino: dalla casa ai servizi, passando per una nuova socialità (Di venerdì 2 aprile 2021) Continua da qui Cerco di tracciare le linee di un cluster in cui mi piacerebbe vivere. Le abitazioni dovranno essere vendute soltanto a famiglie che vi si stabiliranno, con persone dedite a lavoro da remoto. Ho cominciato pensando di essere un candidato abitante del cluster a mille metri slm: un classico 'impiegato di concetto' che può (e desidera) lavorare da remoto, uno smartworker che cerca una abitazione residenziale e non da vacanza. Questa casa-tipo sarà concepita per una famigliola-tipo: padre, madre, due figli (più un anziano). Vedrei un ingresso/salotto (ca. 20mq), 1 cucina abitabile (ca. 6mq), 4 camere (ca. 42mq), 2 bagni (ca. 14mq), 1 ripostiglio/lavanderia (ca. 6mq), una cantina (ca. 6mq), un balcone (ca. 3mq): da un punto di vista fisico si tratterebbe in totale di ca. 100mq: ca. 96mq da un punto di vista commerciale.

