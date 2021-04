Filippi: “Marconi ok. Lucca? Non sono preccupato, tutto sul ruolo di Santana” (Di venerdì 2 aprile 2021) Giornata di vigilia per il Palermo.Appuntamento sabato 3 aprile, alle ore 13.00, allo Stadio “Alberto Pinto” per il Palermo di Giacomo Filippi che, dopo lo stop forzato causato dai rinvii dei match contro Monopoli e Foggia, torneranno in campo per affrontare la Casertana di di Federico Guidi. A parlare alla vigilia della sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie C, nella consueta conferenza stampa pre-gara, è il tecnico della compagine rosanero Giacomo Filippi."Marconi? Non abbiamo fatto alcuna tabella di marcia perchè guardiamo allenamento dopo allenamento, Ivan ha avuto un piccolo acciacco a inizio settimana ma adesso si è riaggregato. Intanto pensiamo alla sfida contro la Casertana, poi penseremo a quella contro il Monopoli. Tifosi? Qui si fanno sentire ogni giorno anche quando vai in giro a comprare qualcosa, ieri ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) Giornata di vigilia per il Palermo.Appuntamento sabato 3 aprile, alle ore 13.00, allo Stadio “Alberto Pinto” per il Palermo di Giacomoche, dopo lo stop forzato causato dai rinvii dei match contro Monopoli e Foggia, torneranno in campo per affrontare la Casertana di di Federico Guidi. A parlare alla vigilia della sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie C, nella consueta conferenza stampa pre-gara, è il tecnico della compagine rosanero Giacomo."? Non abbiamo fatto alcuna tabella di marcia perchè guardiamo allenamento dopo allenamento, Ivan ha avuto un piccolo acciacco a inizio settimana ma adesso si è riaggregato. Intanto pensiamo alla sfida contro la Casertana, poi penseremo a quella contro il Monopoli. Tifosi? Qui si fanno sentire ogni giorno anche quando vai in giro a comprare qualcosa, ieri ...

