Elisa Isoardi avrebbe messo gli occhi su Gilles Rocca | Claudio Lippi | “Stanno vivendo una favola”

salvatrash1 : se ad elisa isoardi non vengono dati i programmi di maria de fillippi dopo lo schifo di ieri faccio saltare la mediaset - frasimaidette : in un certo senso mi sono innamorata di elisa isoardi - Permalosa02 : RT @oocisola: Elisa Isoardi si gusta la pizza guardando la prova del fuoco #isola - mysskta : @jadesnation Elisa isoardi lei regina non scherzo quando dico che odia tutti gli uomini poi schifa tzcoso da morire la amo - flyaway_46 : RT @oocisola: Elisa Isoardi si gusta la pizza guardando la prova del fuoco #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Francesca Lodo vince la prova del Fuoco ed è la leader della settimana, Miryea Stabile è eliminata al televoto,abbandona il costume intero e sfoggia un super bikini. In studio (con ...si è presentata al pubblico dell' Isola dei Famosi come una personalità forte, rendendosi protagonista dei primi scontri in Honduras . Lo spirito di leader, tuttavia, ha ceduto il posto ...Fariba e Ubaldo sono tornati da Parasite Island per unirsi al gruppo di naufraghi, ma la reazione non è stata delle migliori. Elisa Isoardi è stata beccata dalle telecamere con gli occhi sbarrati e ha ...