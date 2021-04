Covid | Italia Viva attacca Giani | «No all’ordinanza più restrittiva»

(Di venerdì 2 aprile 2021) «Ferma contrarieta' alle misure ulteriormente restrittive per la Toscana - affermano Scaramelli e Sguanci di- per effetto dell'ordinanza emessa oggi, che vedranno chiusure praticamente totali per i giorni di Pasqua e Pasquetta con la sola consegna a domicilio che, per paradosso, contribuira' solo ad aumentare la mole di spostamenti negli esercizi aperti tra oggi e domani» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - ventoc : RT @LegaSalvini: COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - ventoc : RT @Noiconsalvini: COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

IL GIORNO

Per recuperare margini in tempi rapidi, secondo Francesco Papi, Partner PwC Strategy&, si ... Ma le difficoltà c'erano anche prima del: già nel 2019 il rapporto fra utile pre - tasse e ...... le curve mostrano come in quasi tutti i Paesi europei una crescita, ma inora la crescita ... Lo ha detto, nella conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale sul- 19, ...Sui database internazionali nella giornata di oggi, venerdì 2 aprile , è stato depositato il sequenziamento completo del genoma di una ...Vaccine Selfie, è mania. La foto mentre ci si fa il vaccino contro Covid-19 è un fenomeno ormai divenuto virale che coinvolge tanti personaggi famosi e non solo. Nell'era ...