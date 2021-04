Covid, De Luca: “Da oggi condizione per iniziare a uscire dal calvario” (Di venerdì 2 aprile 2021) NAPOLI – “Dobbiamo proiettarci psicologicamente verso il futuro, pensare alla vita fra due o tre mesi. Oggi ci sono tutte le condizioni per cominciare davvero il cammino per uscire da questo calvario, ma a condizione che non sbagliamo, che manteniamo il massimo di razionalità. Ci sono tutte le condizioni per metterci alle spalle questo anno di drammatica pesantezza per la vita di tutti”. Cosi’ Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta su Facebook. DE LUCA: “DATO ANOMALO SUI SINTOMATICI, 300 SU 2MILA POSITIVI AL GIORNO” Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) NAPOLI – “Dobbiamo proiettarci psicologicamente verso il futuro, pensare alla vita fra due o tre mesi. Oggi ci sono tutte le condizioni per cominciare davvero il cammino per uscire da questo calvario, ma a condizione che non sbagliamo, che manteniamo il massimo di razionalità. Ci sono tutte le condizioni per metterci alle spalle questo anno di drammatica pesantezza per la vita di tutti”. Cosi’ Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta su Facebook. DE LUCA: “DATO ANOMALO SUI SINTOMATICI, 300 SU 2MILA POSITIVI AL GIORNO”

