CorSport: la Juve punisce McKennie, Dybala e Arthur escludendoli dal derby col Torino (Di venerdì 2 aprile 2021) McKennie, Dybala e Arthur saranno esclusi dalle convocazioni per il derby con il Torino. È questa la punizione che la Juventus ha deciso di comminare ai suoi tre tesserati, beccati a fare una festa in casa con 20 persone dai Carabinieri. Lo scrive il Corriere dello Sport. “McKennie, Dybala e Arthur in punizione: niente derby. Si va verso un provvedimento disciplinare clamoroso da parte della Juventus per i tre calciatori sorpresi dai Carabinieri alle 23.30 di mercoledì nella villa del centrocampista statunitense dove era in corso una festa con una ventina di invitati. Oltre ai giocatori, mogli, fidanzate e amici”. Una festa in barba al Covid e al coprifuoco delle 22. Tra l’altro in un momento in cui la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021)saranno esclusi dalle convocazioni per ilcon il. È questa la punizione che lantus ha deciso di comminare ai suoi tre tesserati, beccati a fare una festa in casa con 20 persone dai Carabinieri. Lo scrive il Corriere dello Sport. “in punizione: niente. Si va verso un provvedimento disciplinare clamoroso da parte dellantus per i tre calciatori sorpresi dai Carabinieri alle 23.30 di mercoledì nella villa del centrocampista statunitense dove era in corso una festa con una ventina di invitati. Oltre ai giocatori, mogli, fidanzate e amici”. Una festa in barba al Covid e al coprifuoco delle 22. Tra l’altro in un momento in cui la ...

