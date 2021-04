Coronavirus 2 aprile: scendono i ricoveri, ma risalgono le terapie intensive (Di venerdì 2 aprile 2021) Emergenza Coronavirus oggi 2 aprile in Italia: scendono i ricoveri, ma risalgono le terapie intensive, tutti i dati e la situazione aggiornata. Dopo alcuni giorni in cui avevamo assistito a una decelerata della pressione sui reparti di terapia intensiva, oggi c’è una nuova crescita dei ricoveri di pazienti più gravi nel nostro Paese. In realtà, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Emergenzaoggi 2in Italia:, male, tutti i dati e la situazione aggiornata. Dopo alcuni giorni in cui avevamo assistito a una decelerata della pressione sui reparti di terapia intensiva, oggi c’è una nuova crescita deidi pazienti più gravi nel nostro Paese. In realtà, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 1 aprile 2021 • Attualmente positivi: 563.479 • Deceduti: 109.847 (+501) • Dimessi/Guariti: 2.933.… - RegioneER : #Coronavirus, in #EmiliaRomagna nuova accelerazione: dalla prossima settimana si faranno almeno 30mila vaccinazioni… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 aprile: 21.932 nuovi casi e 481 morti - Leonard48598239 : @titina_q Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 aprile: 21.932 nuovi casi, i morti sono 481 - zainoeparole : #COVID19 #Piemonte ricoveri e numero di positivi in calo. Inizia a vedersi un miglioramento, ma intanto i morti tot… -