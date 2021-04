Chiara Ferragni indignata: “ieri arrabbiata, oggi di più” cosa è successo (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni si è detta indignata per come la regione Lombardia sta gestendo la campagna vaccinale, è una cosa inaudita Nella giornata di ieri Chiara Ferragni, da sempre favorevole alla vaccinazione contro il Coronavirus, aveva però fatto delle storie di denuncia nei confronti della regione Lombardia. Infatti, l’influencer aveva raccontato come la nonna di Fedez, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021)si è dettaper come la regione Lombardia sta gestendo la campagna vaccinale, è unainaudita Nella giornata di, da sempre favorevole alla vaccinazione contro il Coronavirus, aveva però fatto delle storie di denuncia nei confronti della regione Lombardia. Infatti, l’influencer aveva raccontato come la nonna di Fedez, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - borghi_claudio : Adesso la giornata a fare gli esegeti di Chiara Ferragni per capire se ce l'avesse di più con Speranza, con la Lomb… - pietroraffa : Regione Lombardia, 2021. Il racconto di Chiara Ferragni smaschera l'incapacità politica del centrodestra e l'enn… - MyHarryBo : In un mondo di Valentina Nappi, siate Chiara Ferragni - annoupanoux : @chiaralaporella @ksnt63 @ChiaraFerragni Riconosco che mi piace assai, grazie @chiara ferragni -