Cagliari, Semplici: “Contro il Verona voglio vedere nostra identità e giusta mentalità” (Di venerdì 2 aprile 2021) Vigilia di campionato per il Cagliari di mister Leonardo Semplici che domani affronterà il Verona in campionato alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza. Il tecnico dei sardi ha presentato la sfida Contro la squadra di Juric nel consueto appuntamento con la stampa.Cagliari-Verona, parla Semplicicaption id="attachment 1109975" align="alignnone" width="697" Cagliari Semplici (getty images)/captionParte subito dalle condizioni dei suoi Semplici: "Ceppitelli e Marin? Luca non sarà della partita per un problema al polpaccio e non sarà tra i convocati. Razvan è tornato ieri sera, non è nelle migliori condizioni ma lo porteremo con noi: stabiliremo poi se giocherà dall’inizio o a gara in corso".Sul lavoro svolto ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Vigilia di campionato per ildi mister Leonardoche domani affronterà ilin campionato alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza. Il tecnico dei sardi ha presentato la sfidala squadra di Juric nel consueto appuntamento con la stampa., parlacaption id="attachment 1109975" align="alignnone" width="697"(getty images)/captionParte subito dalle condizioni dei suoi: "Ceppitelli e Marin? Luca non sarà della partita per un problema al polpaccio e non sarà tra i convocati. Razvan è tornato ieri sera, non è nelle migliori condizioni ma lo porteremo con noi: stabiliremo poi se giocherà dall’inizio o a gara in corso".Sul lavoro svolto ...

Advertising

CentotrentunoC : #Cagliari ?? #Semplici scioglie i dubbi: #Cragno al momento ci sarà contro il #Verona ???? Out #Ceppitelli #SerieA… - TuttoHellasVer1 : Verso Cagliari-Verona: emergenza in difesa per Juric, sfida decisiva per Semplici - ItaSportPress : Cagliari, Semplici: 'Contro il Verona voglio vedere nostra identità e giusta mentalità' - - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Torna la #SerieA e per i rossoblù subito la sfida chiave in ottica salvezza contro il #Verona ?? Ci sar… - pupilupi1 : TOUR GUIDATO DI CAGLIARI ?? Mister Semplici alla scoperta della Sardegna... -