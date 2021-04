Bridgerton, il duca di Hastings non apparirà nella seconda stagione: fan in tumulto (Di venerdì 2 aprile 2021) Regé-Jean Page non sarà nel cast di Bridgerton 2. L’attore, che ha raggiunto la popolarità grazie all’interpretazione del duca di Hastings, non sarà tra i protagonisti della seconda stagione della serie tv che negli scorsi mesi ha raggiunto numeri da record. Il secondo capitolo racconterà le avventure di un altro membro della famiglia Bridgerton, Anthony, ossia il più grande dei fratelli. Verrà dunque messa da parte la storia d’amore tra Daphne e Simon, interpretato proprio da Page. A dare la notizia di questa assenza è stata data prima da Variety, poi è stata confermata dalla chiacchieratissima Lady Whistledown tramite un tweet. Il portale ha informato il pubblico assicurando che l’attore era già a conoscenza della questione: Il personaggio centrale della prima ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 aprile 2021) Regé-Jean Page non sarà nel cast di2. L’attore, che ha raggiunto la popolarità grazie all’interpretazione deldi, non sarà tra i protagonisti delladella serie tv che negli scorsi mesi ha raggiunto numeri da record. Il secondo capitolo racconterà le avventure di un altro membro della famiglia, Anthony, ossia il più grande dei fratelli. Verrà dunque messa da parte la storia d’amore tra Daphne e Simon, interpretato proprio da Page. A dare la notizia di questa assenza è stata data prima da Variety, poi è stata confermata dalla chiacchieratissima Lady Whistledown tramite un tweet. Il portale ha informato il pubblico assicurando che l’attore era già a conoscenza della questione: Il personaggio centrale della prima ...

