Basket, Serie A 2020-2021: Sassari sfida la Virtus Bologna nel big match della 25ma giornata, Treviso va a Pesaro per fare un ulteriore passo verso i playoff (Di venerdì 2 aprile 2021) La venticinquesima giornata di Serie A Basket 2020-2021 inizierà domani alle 16.30 con il match tra Trento e la Reyer Venezia. I lagunari, che hanno steso la capolista Milano nell'ultimo turno, sono i grandi favoriti. Tuttavia, i dolomitici non vanno sottovalutati poiché, durante la stagione, hanno dimostrato di essere una squadra che, quando è in serata, può dare fastidio a chiunque. Alle 17.00, invece, Cantù ospiterà Brindisi. I pugliesi, al momento secondi in classifica, hanno visto concludersi in settimana, contro l'Hapoel Holon, una striscia di sei successi consecutivi. Chiaramente vorranno rifarsi e hanno tutte le carte in regola per sconfiggere una squadra di buon livello, ma discontinua, quale l'Acqua San Bernardo. Treviso e Pesaro, domani alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket femminile nel turno pre pasquale la Limonta riceve la Schio tricolore Basket femminile vigilia della 25esima giornata del massimo campionato di serie A1. Basket femminile penultimo impegno regolare per Costa gasata dalla recente qualificazione ai playoff Vigilia del penultimo turno di stagione regolare per il massimo campionato di basket ...

Basket Serie B: la S.Bernardo Alba torna in campo! I langaroli attendono Firenze Tra incertezze e tanta voglia di tornare a giocare la S. Bernardo Alba sguscia lentamente fuori dallo stop forzato per affacciarsi sulla seconda e decisiva fase della Serie B . Uscendo dall'isolamento i langaroli troveranno un campionato che nel frattempo è andato avanti con le ultime della classe in forma smagliante a viaggiare di corsa. Su tutte Piombino e ...

Basket Serie D LA NAZIONE Basket, Final Eight Coppa Italia Serie B 2021: Rieti si prende la semifinale, Rimini ko 73-64 La Bricofer Real Sebastiani Rieti batte 73-64 la RivieraBanca Basket Rimini nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie B 2021 e approda in semifinale. Buon avvio di partita ...

Serie C Gold: week-end di sosta poi big match per la New Basket Agropoli I cilentani reduci da un successo ed una sconfitta saranno impegnati sul parquet della capolista del girone B.

