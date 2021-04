Auto contro agenti a Capitol Hill, ucciso un poliziotto. Chi è l'aggressore poi ucciso di Washington (Di venerdì 2 aprile 2021) Torna la paura a Capitol Hill a quasi tre mesi dal tragico assalto alla sede del Congresso americano che costò la vita a cinque persone. Un'Automobile si è schiantata contro una delle barriere poste a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Torna la paura aa quasi tre mesi dal tragico assalto alla sede del Congresso americano che costò la vita a cinque persone. Un'mobile si è schiantatauna delle barriere poste a ...

