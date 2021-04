Aurora Ramazzotti: «Mi fa schifo chi fischia le donne per strada e sui social le donne mi hanno offesa» (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Corriere della Sera intervista Aurora Ramazzotti. Con un video sui social ha denunciato il fenomeno del classico fischio per strada indirizzato dagli uomini alle donne. Quello che si chiama «cat calling». I commenti non sono stati tutti benevoli. Si dice amareggiata. «Molto. Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne». Dice di considerare umiliante il gesto del fischio. «Tante donne non hanno la forza di reagire a quella che ormai è una prassi considerata normale. Ma quelli che fischiano, o che dicono di peggio, non sanno che cosa si prova. Paura, umiliazione». Nel video ha detto senza mezzi termini che chi fischia per strada ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Corriere della Sera intervista. Con un video suiha denunciato il fenomeno del classico fischio perindirizzato dagli uomini alle. Quello che si chiama «cat calling». I commenti non sono stati tutti benevoli. Si dice amareggiata. «Molto. Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di». Dice di considerare umiliante il gesto del fischio. «Tantenonla forza di reagire a quella che ormai è una prassi considerata normale. Ma quelli cheno, o che dicono di peggio, non sanno che cosa si prova. Paura, umiliazione». Nel video ha detto senza mezzi termini che chiper...

