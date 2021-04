Astrazeneca, stop sotto i 60 anni in Germania e Olanda, 30 casi di trombosi in Gb (Di venerdì 2 aprile 2021) Germania e Olanda sospendono la somministrazione del contestato vaccino Astrazeneca a persone sotto i 60 anni. E in Gran Bretagna si registrano 30 nuovi casi di trombosi, seppure su 18,1 milioni di inoculazioni del siero Astrazeneca. Il governo olandese ha annunciato l’immediata sospensione della somministrazione del vaccino Astrazeneca a persone sotto i 60 anni. Lo ha deciso il ministro della Salute Hugo de Jonge, dopo che sono stati segnalati cinque casi di trombosi con basso numero di piastrine in donne fra i 25 e i 65 anni di età – una di loro è deceduta – in un periodo fra sette e dieci giorni dopo aver ricevuto una dose di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021)sospendono la somministrazione del contestato vaccinoa personei 60. E in Gran Bretagna si registrano 30 nuovidi, seppure su 18,1 milioni di inoculazioni del siero. Il governo olandese ha annunciato l’immediata sospensione della somministrazione del vaccinoa personei 60. Lo ha deciso il ministro della Salute Hugo de Jonge, dopo che sono stati segnalati cinquedicon basso numero di piastrine in donne fra i 25 e i 65di età – una di loro è deceduta – in un periodo fra sette e dieci giorni dopo aver ricevuto una dose di ...

