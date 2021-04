Un’altra vergogna | ancora un prof che insulta la Meloni | «Una turista vomitata dal pullman»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Unadal”,un violento attacco di uncontro la. Inaccettabile. E sono due. Nel giro di breve. Dopo il caso Gozzini,unessore che usa un linguaggio da trapper perre (si badi bene: non criticare argomentando) sic et simpliciter un esponente politico. Che,una volta, è Giorgia. Che mai, pur nella forza e nelle coloriture delle sue recriminazioni, ha minimamente offeso o dileggiato avversari dichiarati. O chi, semplicemente, non la pensa come lei. Ma evidentemente esseri corretti e educati. Argomentare senzare, ai– che correttezza morale e educazione comportamentale dovrebbero ...