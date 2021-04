Un Berretto di Panno Blu | l’intervista a Chiara Viotti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021)è l’autrice del libro UndiBlu, ma lo scritto autobiografico nasce dalla penna del nonno Francesco. Ho intervistatoperchè questa è una storia che va raccontata. Chi era Francesco? Questa è la prima domanda a cuicon tenerezza risponde: “Francescoera mio nonno, nato a Genova nel 1923. Lavorava presso la costa armatori ma in realtà era un artista”. Ci racconta di come Francesco fosse prima di tutto un pittore e uno scrittore prima che un lavoratore. Caratterizzato da un anima fantasiosa e pindarica, viveva in “un suo mondo che solo lui conosceva e di cui possedeva le chiavi d’accesso”. Si è sposato tardi per l’epoca superati i 35 anni con ...