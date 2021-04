Terremoti, dal monitoraggio all’allerta tsunami: studio dell’Ingv sul Mar Mediterraneo (Di giovedì 1 aprile 2021) Valutare il funzionamento del sistema di allerta tsunami nell’area del Mediterraneo, riflettere sulle criticita’ emerse e individuare le aree di miglioramento da porre in essere, costituiscono il focus dello studio “From seismic monitoring to tsunami warning in the Mediterranean Sea” appena pubblicato sulla rivista ‘Seismological Research Letters’ sulle attivita’ dei primi quattro anni del Centro Allerta tsunami (CAT-INGV), condotto dal gruppo di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). “Quello dovuto agli tsunami e’ un rischio poco noto ma presente anche nei nostri mari. Si tratta di eventi rari ma con un potenziale distruttivo enorme. Scopo di questo studio e’ quello di analizzare le procedure attualmente in uso al Centro Allerta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Valutare il funzionamento del sistema di allertanell’area del, riflettere sulle criticita’ emerse e individuare le aree di miglioramento da porre in essere, costituiscono il focus dello“From seismic monitoring towarning in the Mediterranean Sea” appena pubblicato sulla rivista ‘Seismological Research Letters’ sulle attivita’ dei primi quattro anni del Centro Allerta(CAT-INGV), condotto dal gruppo di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). “Quello dovuto aglie’ un rischio poco noto ma presente anche nei nostri mari. Si tratta di eventi rari ma con un potenziale distruttivo enorme. Scopo di questoe’ quello di analizzare le procedure attualmente in uso al Centro Allerta ...

