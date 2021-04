Space Jam 2: un teaser annuncia la data di uscita del trailer (Di giovedì 1 aprile 2021) Un breve teaser di Space Jam 2 svela quando arriverà il nuovo trailer dell'atteso sequel che unisce animazione e riprese live-action. Space Jam 2 arriverà nelle sale americane e su HBO Max il 16 luglio e un divertente teaser annuncia quando verrà condiviso online il nuovo trailer. Il breve filmato animato svela infatti che sabato i fan potranno vedere qualche spettacolare anticipazione del sequel con star il campione di basket LeBron James. Il mondo Space Jam ritornerà sugli schermi a distanza di 25 anni dall'uscita nelle sale del film che aveva come star Michael Jordan e ha incassato oltre 230 milioni di dollari. Il produttore di Space Jam: A New Legacy è Ryan Coogler e il protagonista è il campione LeBron … Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) Un brevediJam 2 svela quando arriverà il nuovodell'atteso sequel che unisce animazione e riprese live-action.Jam 2 arriverà nelle sale americane e su HBO Max il 16 luglio e un divertentequando verrà condiviso online il nuovo. Il breve filmato animato svela infatti che sabato i fan potranno vedere qualche spettacolare anticipazione del sequel con star il campione di basket LeBron James. Il mondoJam ritornerà sugli schermi a distanza di 25 anni dall'nelle sale del film che aveva come star Michael Jordan e ha incassato oltre 230 milioni di dollari. Il produttore diJam: A New Legacy è Ryan Coogler e il protagonista è il campione LeBron …

