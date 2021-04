Sorpresa Sassuolo: 'I nostri nazionali non giocheranno contro la Roma' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma - La Roma ha comunicato la negatività dei suoi quattro giocatori impegnati con la nazionale italia che saranno regolarmente a disposizione per il match di sabato, il Sassuolo invece ha annunciato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021)- Laha comunicato la negatività dei suoi quattro giocatori impegnati con la nazionale italia che saranno regolarmente a disposizione per il match di sabato, ilinvece ha annunciato ...

Advertising

Star_70_ : Sassuolo, il blitz a sorpresa e il saluto di Francesco Totti - sportli26181512 : Sorpresa Sassuolo: 'I nostri nazionali non giocheranno contro la Roma': Il club per motivi precauzionali legati all… - salvione : Sorpresa Sassuolo: 'I nostri nazionali non giocheranno contro la Roma' - calciomercatoit : ??Decisione a sorpresa del #Sassuolo: visti i positivi nella #Nazionale, anche se negativi i quattro Azzurri non gio… - infoitsport : Inter Sassuolo si recupera il 7 aprile: orario a sorpresa -