Signor Sbagliato | Quando Arriva in Italia la Nuova Soap con Can Yaman!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 1 aprile 2021): unaturca sta per sbarcare su Canale 5, ed ancora una volta il suo protagonista è Can Yaman. Eccole vedremo e qual è la sua trama.è laopera che ha come protagonisti Can Yaman ed Ozge Gurel. Entrambi gli attori sono noti al pubblico: Ozge Gurel aveva recitato in Cherry Season e Bitter Sweet, mentre Can Yaman è l’amatissimo protagonista di DayDreamer. Presto però laarriverà arriverà incon il nome di. Ecco i dettagli.lo vedremo in, la ...