Serbia, arbitro condannato a 15 mesi per un rigore inventato (Di giovedì 1 aprile 2021) 15 mesi di carcere e 10 anni di inibizione come sentenza di primo grado. Questa la pena comminata in Serbia all'arbitro Srdjan Obradovic, reo, nel maggio 2018, di aver concesso un rigore inventato - e già fortemente contestato all'epoca dei fatti dagli addetti ai lavori - allo Spartak Subotica che vinse la partita contro il Radnicki Nis con il risulato di 2 a 0. Entrambe le reti furono segnate dagli undici metri ma a scatenare la furia della squadra penalizzata fu il secondo, una vera e propria "invenzione". L'accusa è quella di ...

