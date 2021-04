Scuole Alto Adige: superiori al 75% ma chi non partecipa allo screening va in Dad. ORDINANZA [PDF] (Di giovedì 1 aprile 2021) Libertà di movimento in tutto l'Alto Adige, scuola in presenza (per le superiore al 75%) per chi partecipa allo screening, asporto sino alle 18 per i bar. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato in serata l'ORDINANZA. L'articolo Scuole Alto Adige: superiori al 75% ma chi non partecipa allo screening va in Dad. ORDINANZA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Libertà di movimento in tutto l', scuola in presenza (per le superiore al 75%) per chi, asporto sino alle 18 per i bar. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato in serata l'. L'articoloal 75% ma chi nonva in Dad.PDF .

