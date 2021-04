Salerno, parte la campagna contro i raggiri agli anziani (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl via la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione ed al contrasto delle truffe agli anziani “No ai raggiri”. La campagna, promossa – con fondi del Ministero dell’interno – dalla Prefettura di Salerno in partnership con il Comune di Salerno, il Piano di Zona Ambito Salerno5 e Salerno Solidale S.p.A., intende informare ed allertare gli anziani, i loro familiari e amici, in merito al diffusissimo reato delle truffe che vede come vittime principali proprio gli anziani. Per questo è stato istituito il numero verde 800 566 678, al quale chiunque si senta vittima di un raggiro o abbia il sospetto che si stia verificando una truffa ai suoi danni può rivolgersi. “Questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl via ladi sensibilizzazione alla prevenzione ed al contrasto delle truffe“No ai”. La, promossa – con fondi del Ministero dell’interno – dalla Prefettura diin partnership con il Comune di, il Piano di Zona Ambito5 eSolidale S.p.A., intende informare ed allertare gli, i loro familiari e amici, in merito al diffusissimo reato delle truffe che vede come vittime principali proprio gli. Per questo è stato istituito il numero verde 800 566 678, al quale chiunque si senta vittima di un raggiro o abbia il sospetto che si stia verificando una truffa ai suoi danni può rivolgersi. “Questo ...

