Roma | shopping gratis a Porta di Roma | rubano in diversi negozi | fermati dalla Polizia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Hanno rubato in varidel centro commercialedima sono stati pizzicati. Due persone, di nazionalità algerina, sono staticon 300 euro di capi d’abbigliamento rubati. Immediato per loro è scattato l’arresto per furto aggravato da parte della. su Il Corriere della Città.

