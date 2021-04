Recovery, ok alla risoluzione di maggioranza (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - L'aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla relazione delle commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito del Next generation Ue e Recovery plan. Il Senato ha respinto le risoluzioni presentate dalle opposizioni. Ieri la risoluzione era stata approvata anche dalla Camera. Franco: "Governance snella è il nodo cruciale" "La definizione di una governance snella e ben definita a livello centrale e delle autonomie territoriali è un nodo cruciale" ha sottolineato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, al termine della discussione generale nell'aula del Senato sulla relazione delle commissioni Bilancio e Politiche Ue sulla proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La proposta finale di ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - L'aula del Senato ha approvato ladisulla relazione delle commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito del Next generation Ue eplan. Il Senato ha respinto le risoluzioni presentate dalle opposizioni. Ieri laera stata approvata anche dCamera. Franco: "Governance snella è il nodo cruciale" "La definizione di una governance snella e ben definita a livello centrale e delle autonomie territoriali è un nodo cruciale" ha sottolineato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, al termine della discussione generale nell'aula del Senato sulla relazione delle commissioni Bilancio e Politiche Ue sulla proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La proposta finale di ...

