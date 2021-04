Pomezia, Ufficiale arrestato con l’accusa di spionaggio, la moglie: «Lo stipendio non bastava, mio marito non voleva fottere il paese» (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi a Pomezia non si fa che parlare di lui, l’Ufficiale finito in carcere con l’accusa di essere una spia, di aver venduto dei segreti militari ai russi in cambio di 5.000 euro. Soldi di cui Walter Biot, a quanto emerge, aveva bisogno perché navigava in cattive acque a causa del crisi dovuta al Covid, almeno secondo quanto raccontato dalla moglie Claudia Carbonara al Corriere della Sera. La coppia prima abitava al centro di Pomezia. Poi da qualche tempo si è trasferita in un altro quartiere, in una casa più grande. La donna, 54enne psicoterapeuta specializzata in sessuologia clinica, esperta di terapie individuali e di coppia, descrive il marito come un uomo meraviglioso, vissuto sempre per i quattro figli. L’Ufficiale temeva di non farcela ad affrontare più tutte le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi anon si fa che parlare di lui, l’finito in carcere condi essere una spia, di aver venduto dei segreti militari ai russi in cambio di 5.000 euro. Soldi di cui Walter Biot, a quanto emerge, aveva bisogno perché navigava in cattive acque a causa del crisi dovuta al Covid, almeno secondo quanto raccontato dallaClaudia Carbonara al Corriere della Sera. La coppia prima abitava al centro di. Poi da qualche tempo si è trasferita in un altro quartiere, in una casa più grande. La donna, 54enne psicoterapeuta specializzata in sessuologia clinica, esperta di terapie individuali e di coppia, descrive ilcome un uomo meraviglioso, vissuto sempre per i quattro figli. L’temeva di non farcela ad affrontare più tutte le ...

